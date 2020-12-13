Muğla’da sağanak, hayatı felç etti

Muğla'da birkaç gündür etkisini gösteren yağışlı hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bodrum ilçesine bağlı Bitez'de yaşayan bir vatandaşın çektiği görüntülerde yağmur sularının yollardan adeta dere gibi aktığı görüldü. Menteşe'nin Dügerek mahallesinde ise tarım arazileri sular altında kaldı.

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Yoğun yağış nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, sel ve taşkın endişesi yaşıyor.

FIRTINA VE SAĞANAK YARIN DA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların, gök gürültülü sağanak şeklinde yarın da devam edeceğini bildirdi. Bugün öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına beklediğini kaydeden Meteoroloji, fırtınanın pazartesi günü ilk saatlerden itibaren etkisini arttırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-88 km/sa) kuvvetli fırtınaya döneceği ve akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmininde bulundu.

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