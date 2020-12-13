Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da sağanak, hayatı felç etti

’da sağanak, hayatı felç etti

’da etkili olan sağanak yağış, vatandaşları paniğe sevk etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yağışlar, gök gürültülü sağanak şeklinde yarın da devam edecek.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 13.12.2020 16:46 Son Güncelleme: 13.12.2020 16:55 ABONE OL
Muğla’da sağanak, hayatı felç etti

Muğla'da birkaç gündür etkisini gösteren yağışlı hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bodrum ilçesine bağlı Bitez'de yaşayan bir vatandaşın çektiği görüntülerde yağmur sularının yollardan adeta dere gibi aktığı görüldü. Menteşe'nin Dügerek mahallesinde ise tarım arazileri sular altında kaldı.

Muğla’da sağanak, hayatı felç etti | Video

Yoğun yağış nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, sel ve taşkın endişesi yaşıyor.

FIRTINA VE SAĞANAK YARIN DA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların, gök gürültülü sağanak şeklinde yarın da devam edeceğini bildirdi. Bugün öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına beklediğini kaydeden Meteoroloji, fırtınanın pazartesi günü ilk saatlerden itibaren etkisini arttırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-88 km/sa) kuvvetli fırtınaya döneceği ve akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmininde bulundu.

Son dakika haberi: Antalya'da turuncu alarm! Böyle önlem aldılar Yağmuru fırsata çevirip otomobillerini köpükle yıkadılar

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da sağanak, hayatı felç etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA