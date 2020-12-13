Polis kılığına girerek sosyal medyadan video paylaştı! 4 bin 378 TL ceza kesildi

Burkay T.'ye; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ve araçta çakar bulundurmaktan 1228 TL para cezası uygulandı. Ayrıca Burkay T. hakkında sahte basın kartı kullandığı ve kendisini polis olarak tanıttığı için adli işlem başlatıldı. Aracın sahibi baba Turan T.'ye de yine çakar bulundurmaktan 1228 TL para cezası kesildi.