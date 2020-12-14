Son dakika haberi: Youtube neden açılmıyor? Gmail ve Youtube çöktü! Youtube erişim sorunu uyarısı...

Az önce gelen son dakika bilgisine göre milyonlarca kişinin kullandığı Youtube çöktü! Youtube erişim sorunu yaşanıyor. Hem Youtube için video çeken kanal sahipleri hem de kullanıcılar 'Youtube ne zaman düzelecek?' sorusunun yanıtını arıyor. Youtube tarafındaki sorun sosyal medyada da kısa süre içinde TT listesine girdi. Youtube kullanıcıları 'Bir şeyler ters gitti' uyarısıyla karşılıyor.
Youtube'da bugün öğleden sonra erişim sorunu yaşanıyor. Youtube'a masaüstü bilgisayarlarının tarayıcılarından erişim sağlamak isteyenler "Something went wrong" uyarısıyla karşılaşırken mobil tabanlı uygulamalarda da benzer sorun yaşanıyor. Tablet ve telefonların mobil Youtube uygulamalarında da erişim sorunu söz konusu. Peki, Youtube çöktü mü, ne zaman düzelecek?
GMAİL DE ÇÖKTÜ!
Son dakika bilgisine göre Youtube'tan sonra Gmail de çöktü. Gmail için de erişim sorunu yaşanıyor. Google Gmail'e girmek isteyenler erişim sorunu ile karşılaşıyor.
"Maalesef, bir sorun olduğu görülüyor. Aradığınız hizmet geçici olarak kullanılamıyor. Erişiminizi en kısa zamanda normale döndürmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Lütfen birkaç saat sonra tekrar deneyin. Anlayışınız için teşekkür ederiz."