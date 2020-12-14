Son dakika haberi: Youtube neden açılmıyor? Gmail ve Youtube çöktü! Youtube erişim sorunu uyarısı...

Az önce gelen son dakika bilgisine göre milyonlarca kişinin kullandığı Youtube çöktü! Youtube erişim sorunu yaşanıyor. Hem Youtube için video çeken kanal sahipleri hem de kullanıcılar 'Youtube ne zaman düzelecek?' sorusunun yanıtını arıyor. Youtube tarafındaki sorun sosyal medyada da kısa süre içinde TT listesine girdi. Youtube kullanıcıları 'Bir şeyler ters gitti' uyarısıyla karşılıyor.

SON DAKİKA HABERİ: YOUTUBE NEDEN ÇÖKTÜ? YOUTUBE VE GMAİL ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Youtube'da bugün öğleden sonra erişim sorunu yaşanıyor. Youtube'a masaüstü bilgisayarlarının tarayıcılarından erişim sağlamak isteyenler "Something went wrong" uyarısıyla karşılaşırken mobil tabanlı uygulamalarda da benzer sorun yaşanıyor. Tablet ve telefonların mobil Youtube uygulamalarında da erişim sorunu söz konusu. Peki, Youtube çöktü mü, ne zaman düzelecek?