Son dakika haberi: İmam nikahlı kocasını bıçaklayarak öldürdü!

'EN AĞIR CEZAYI ALANA KADAR UĞRAŞACAĞIM'

Olay sırasında evde bulunan Seher Çelik, polis ekiplerine verdiği bilgide Yeşim Ö.'nün kendisine de saldırdığını ifade etti. Çelik, "Kapıyı yüzüne kapatmasaydım beni de bıçaklayacaktı. En ağır cezayı alana kadar uğraşacağım" dedi. Olaydan sonra evden kaçarak uzaklaşan imam nikahlı eş Yeşim Ö., yapılan arama çalışmasında emniyet ekipleri tarafından evinin yakınlarında bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.