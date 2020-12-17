Son dakika: Küçük Mert çikolata yerken ölmüştü! Kantin işletmecisi ile firma sahibi hakim karşısında

Okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması nedeniyle hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal soruşturması kapsamında firma sahibi ve kantin işletmecisi hakim karşısına çıktı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal (7), 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucunda fenalaşarak, götürüldüğü aile sağlığı merkezinden ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetmişti.

Köksal'ın klasik otopsi raporunda boğazına kaçan iç içe geçmiş iki kapak nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti. Mert Yağız Köksal'ın ölümünün ardından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) idari soruşturma başlatarak görevden uzaklaştırılan okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, yöneticilik görevlerinin üzerlerinden alınması, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme ceza uygulayarak görev yerlerinin değiştirilmesi yönünde karar vermişti.





HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mert Yağız Köksal'ın ölümü ile ilgili şırınga çikolata üretimi yapan firma sahibi ile kantin işletmecisi hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemi ile Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.