Son dakika: Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Topuz' büyük şok! Milyonlarca Lira dolandırıldı

ÖNCE OYALADI SONRA TELEFONLARIMA BAKMADI

Satış işlemini öğrendikten sonra Rıdvan A'yı telefonla aradığını belirten Mehmet Topuz, "Kendisi bana biraz işinin olduğunu söyleyerek 'parayı hemen yatıyorum' gibi laflarla beni oyaladı. Daha sonra telefonlarıma hiç bakmaz oldu. Bunun üzerine avukatımla birlikte Melikgazi İlçesi7nedki Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi'ne giderek Rıdvan A ve kuzeni Oğuzhan A, hakkında şikayetçi oldum. Bu kişiler beni, güvenimi kötüye kullanarak dolandırdı. Her ikisinden de şikayetçiyim. Polis şuanda her ikisini de her yerde arıyor" diye konuştu.