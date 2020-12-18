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Son dakika: ’nin eski futbolcusu ' büyük şok! Milyonlarca Lira dolandırıldı

Kayserispor ve formaları giyen eski milli futbolcu büyük bir şok yaşadı. Gelen son dakika bilgisine göre; ’da bulunan bir evinin satış işlemi nedeniyle 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı. Eski Fenerbahçeli Futbolcu Mehmet Topuz, İstanbul'daki evini satması için vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan A, ile kuzeni tarafından dolandırıldı. Evi sattıktan sora Topuz'u parayı getireceğini söyleyerek oyalayan Rıdvan A, 2 milyon 350 bin lira ile kayıplara karıştı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 18.12.2020 22:20 Son Güncelleme: 18.12.2020 22:49 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Topuz' büyük şok! Milyonlarca Lira dolandırıldı

Eski Fenerbahçeli Futbolcu Mehmet Topuz, İstanbul'daki evini satması için vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan A, ile kuzeni tarafından dolandırıldı. Evi sattıktan sora Topuz'u parayı getireceğini söyleyerek oyalayan Rıdvan A, 2 milyon 350 bin lira ile kayıplara karıştı.

Bir zamanlar Kayserispor ve Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Mehmet Topuz, İstanbul'da bulunan evinin satılması için vekalet verdiği 8 yıllık arkadaşı Rıdvan A tarafından dolandırıldı. Rıdvan A'nın Kayseri'ye gelerek kendisinden vekalet aldığını belirten Mehmet Topuz; "Bugüne kadar onun geçimini sağladım. Ama o güvenimi kötüye kullanıp beni dolandırdı" dedi.

2 MİLYON 350 BİN LİRA İLE KAÇTI

İstanbul'daki evini satmaya karar verdikten sonra Rıdvan A'nın Kayseri'ye gelerek satış işlemini için kendisinden vekalet aldığını belirten Futbolcu Mehmet Topuz; "Rıdvan'a bir hafta önce evimin satış işlemlerini yapması için vekalet verdim.

Rıdvan evi 17 Aralık'ta satmış. Ama baha haber vermedi. Sattığı kişiyle birlikte parayı benim hesabıma yatırmak üzere araçla bankaya gidiyorlar. Bankada önüne gelince evi satın alan adam iner inmez Rıdvan ve kuzeni Oğuzhan A, paralarla kaçıyorlar. Bankada alınacak parayı Rıdvan A, tapuda almış" diye konuştu.

ÖNCE OYALADI SONRA TELEFONLARIMA BAKMADI

Satış işlemini öğrendikten sonra Rıdvan A'yı telefonla aradığını belirten Mehmet Topuz, "Kendisi bana biraz işinin olduğunu söyleyerek 'parayı hemen yatıyorum' gibi laflarla beni oyaladı. Daha sonra telefonlarıma hiç bakmaz oldu. Bunun üzerine avukatımla birlikte Melikgazi İlçesi7nedki Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi'ne giderek Rıdvan A ve kuzeni Oğuzhan A, hakkında şikayetçi oldum. Bu kişiler beni, güvenimi kötüye kullanarak dolandırdı. Her ikisinden de şikayetçiyim. Polis şuanda her ikisini de her yerde arıyor" diye konuştu.

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Son dakika: Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Topuz' büyük şok! Milyonlarca Lira dolandırıldı
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