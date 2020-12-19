Bakanlık izin vermediği halde fason üretmişler

Diyarbakır'da 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi, Ankara'da aynı yaştaki Mert Yağız Köksal'ın geçtiğimiz yıl ölümüne neden olan şırıngalı çikolata soruşturması genişletildi. Bilirkişinin üretici firmanın olayda asli kusurlu olduğu raporu üzerine, 5 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Gebze'de gözaltına alınan üretici firma sahibi Uğur ve Servet Yılmaz kardeşler tutuklanırken, dağıtıcı firma sahibi Harun, Kazım ve Yunus Taycı kardeşler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üretici firma sahipleri ifadelerinde, "Biz ilk olarak Gıda ve Ticaret Bakanlığı'na oyuncak olarak başvuru yaparak patent almak istedik. Ancak bakanlık, oyuncak için gerekli vasıfları taşımadığından onay vermedi. Tarım Bakanlığı da sadece gıda mühendisi denetiminde üretim izni verdi. Bu olaylar olana kadar piyasaya 11 milyon ürün sattık. İki çocuğun ölümünden sonra iç piyasadaki tüm mallarımızı geri çektik. Üretimi de durdurduk" dedi. Araştırmada firmanın, üretimin her aşamasında bulundurulması zorunlu olan gıda mühendisi bulundurmadığı, üretimin merdivenaltı depoda yapıldığı, çikolataların 5 işçi tarafından şırıngalara doldurulduğu belirlendi.