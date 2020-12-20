Görenler şaşkına dönüyor! İşte İstanbul'un en dar sokağı...

Beşiktaş'taki Kuruçeşmece Camii'nin yanında bulunan Alaylı Sokak, İstanbul'un bilinen en dar sokağı.
1980'li yılların başından beri Beşiktaş'ta oturduğunu belirten Ayşe Tolun, "İstanbul'da ya da çoğu eski şehirlerde böyle küçük, dar sokaklar var. Sadece yayalar için yapılmış zamanında. Böyle tarihi yerler var" dedi.
Alaylı Sokak'ın en dar sokak olduğunu bilmediğini ifade eden Tolun, "Bugüne kadar bu sokakta hiç başkasıyla karşılaşmadım" şeklinde konuştu.
SOKAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM
Bir diğer vatandaş Mehmet Güngördü ise buraya daha önce ibadet etmek için camiye geldiğini fakat sokağı yeni fark ettiğini dile getirerek "Hem dar hem de çok küçük bir sokak. Şaşırdım, sokak olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.
İŞTE İSTANBUL'UN EN DAR SOKAĞINDAN GÖRÜNTÜLER...
İşte İstanbul’un en dar sokağı! Sadece 89 santimetre | Video