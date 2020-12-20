Görenler şaşkına dönüyor! İşte İstanbul'un en dar sokağı...

SOKAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM



Bir diğer vatandaş Mehmet Güngördü ise buraya daha önce ibadet etmek için camiye geldiğini fakat sokağı yeni fark ettiğini dile getirerek "Hem dar hem de çok küçük bir sokak. Şaşırdım, sokak olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.