Kanser tedavisi gören profesör koronavirüse yenik düştü

Bir dönem Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dekanlık görevinde de bulunan Prof. Dr. Recep Memik, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Recep Memik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi eski dekanlarından Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Memik vefat etmiştir. Bir süredir kanser tedavisi gören ve koronavirüse yakalanan hocamızın kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz' denildi.