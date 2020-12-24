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Kanser tedavisi gören profesör koronavirüse yenik düştü

Meram Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. (63) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 24.12.2020 12:28 ABONE OL
Kanser tedavisi gören profesör koronavirüse yenik düştü

Bir dönem Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dekanlık görevinde de bulunan Prof. Dr. Recep Memik, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Recep Memik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi eski dekanlarından Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Memik vefat etmiştir. Bir süredir kanser tedavisi gören ve koronavirüse yakalanan hocamızın kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz' denildi.

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Kanser tedavisi gören profesör koronavirüse yenik düştü
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