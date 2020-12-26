Kıble Yönü Nasıl Bulunur? Kıble Kabe Yönü Nerede, Neresi?

İslam'ın ikinci şartı olan namaz kılmak en önemli ibadetlerin başında yer alır. Farz olarak buyrulan namaz kılarken kıbleye doğru yönelinmesi gerekir. Kıble, kelime olarak yön ve yönelinen anlamını taşır. Kabe'yi ifade eden kıbleyi bulmak için ise birçok kişi kıble yönü nasıl bulunur sorusuna cevap aramaktadır. Namaz kılmadan önce kıble yönü konusunda kararsız kaldıysanız bu başlık altında yer alan bilgilere göz atarak kıble neresi sorusuna cevap bulabilirsiniz. Kıble neresi, kıble yönü bulmak için izleyeceğiniz adımlar aşağıda yer alıyor.

Kıble Nedir?

Sözlükte "yön, yönelinen cihet veya şey" anlamına gelen kıble terim olarak müslümanların namazda yönelmeleri gereken istikameti, Kâbe'yi ifade eder.

Kıble Yönü Nasıl Bulunur?

Müslüman alemi için farz olarak buyurulan beş vakit namaz kılarken kıbleye yönelinmesi gerekir. Bu noktada yaşadığı yerin dışında farklı bir yere giden vatandaşlar kıble yönü bulmak için çeşitli araştırmalar yapar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan kıble yönü aracı ile kıbleyi kolaylıkla bulabilirsiniz.

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Kıble Saati İle Kıble Tayini

Yurtiçi takvimlerimizde namaz vakitlerinin son sütununda günlük olarak şehirlerimizin kıble saatleri bulunmaktadır. Kıble tesbiti yapacağımız gün takvimlerinizde bulunan kıble saatinde yeryüzüne dik duran cisimlerin gölgelerinin güneşe taraf olan uzantısı kıble yönünü göstermektedir. O saatte yüzünü güneşe dönen kıbleye dönmüş olur. Kıble saatleri sadece adı geçen şehir için geçerlidir. Namaz vakitlerinde uygulanan fark cetvel-leri kesinlikle kullanılmaz. Konuyu ülkemiz dışında düşündüğümüz zaman; kıblenin tespit edileceği yerin enlemi ve boylamı gereği ya yüzünü veya sırtını güneşe dönen kıbleye dönmüş olacağından bu konunun bu sütunda genel anlatımı, yanlış anlamalara ve hatalı uygulamalara sebep olacağından yurtdışı için talep edilen her şehire göre özel açıklamalar yapılmaktadır.