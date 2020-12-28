100 Gram, 125 Gr, 150 Gr, 175 ve 200 Gr Tereyağı Kaç Kaşık Eder?

Yemeklerin ve tatlıların vazgeçilmez süt ürünlerinden birisi de tereyağıdır. Birçok yemek ve tatlı tarifini uygularken ilave edilen tereyağının miktarının doğru eklenmesi ise oldukça önem taşır. Ev hanımları da bu noktada gram olarak belirtilen tereyağının kaç kaşık ettiğini sıkça merak etmektedir. 100 gram, 125 gr, 150 gr, 175 gr ve 200 gram tereyağı kaç kaşık ediyor sorusunun ayrıntılı cevabına bu başlık altında yer verdik.

100 GRAM, 125 GR, 150 GR, 175 GR VE 200 GR TEREYAĞI KAÇ KAŞIK EDER?

Ev hanımları yemek ya da tatlı yaparken hesaplamalarla da uğraşmaktadır. Özellikle ilk kez uygulanan tariflerde gram olarak belirtilen tereyağının kaç kaşığa tekabül ettiği sıkça merak edilir. Burada ilk bilinmesi gereken ise 1 yemek kaşığı tereyağının 14 gram olduğudur. Bu bilgiye sahip olduktan sonra yemek ya da tatlı yaparken tereyağını kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. 100 gram, 125 gr, 150 gr, 175 gr ve 200 gram tereyağının kaşık olarak karşılığı ise şöyle;

100 gram tereyağı - 7 yemek kaşığı eder.

125 gram tereyağı - 8,5 yemek kaşığı eder.

150 gram tereyağı - 10 yemek kaşığı eder.

175 gram tereyağı -12 yemek kaşığı eder.

200 gram tereyağı - 14 yemek kaşığı eder.

Yemek ya da tatlı yaparken tereyağına ihtiyaç duyuyorsanız yukarıdaki tablo üzerinden kaç kaşığa denk geldiğini öğrenebilirsiniz. Bu bilgileri aklınızda tutarak bir sonraki tarifi uygularken hesaplama yapma gereği duymadan kolaylıkla tereyağını ilave edebilirsiniz.

TEREYAĞI NEDİR?

Hayvansal gıda maddelerinden bir tanesidir. Ham maddesini süt yağı oluşturur. Bir çeşit hayvansal yağ olan tereyağının bileşiminde %82 oranında süt yağı, su, süt şekeri, mineraller, kolesterin, suda çözülmüş vitaminler, protein, asitler, aromalar ve proteinler bulunmaktadır.