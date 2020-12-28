Karın ağrısıyla hastaneye giden yaşlı adama büyük şok! Karnından 2.5 kilo taş çıktı

Hastamız da idrar kaçırmanın devam etmesi nedeni ile sürekli sonda kullanmaya başlamış ve takipleri de düzenli olmadığı için uzun süre ihmal edilmiş. Bağırsaktan yapılan yeni mesaneler zaman zaman genişleyip oldukça büyük boyutlara ulaşabiliyor. Hastamızda da bağırsak salgılarının da etkisi ile zamanla taşlar çok büyümüş ve mesanenin şeklini almış. Ameliyatta yaptığımız kesi taşı çıkarmaya neredeyse yetmeyecekti. Taşı çıkarmakta oldukça zorlandık fakat başarılı bir operasyon oldu. Hastamız tamamen iyileştikten sonra yapay idrar tutma cihazı takarak idrar kaçırmasına çözüm sağlamaya çalışacağız" dedi.