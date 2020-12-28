Kıskançlık krizine giren koca dehşet saçtı

İddiaya göre, Kevser El İsa Hasan (20) bir süre önce İmad El Mansur Muhammet Suphi (39) ile evlendi. Ancak Suphi eşini çok kıskandığı için ikili arasında sürekli tartışma başladı. Eşinin balkona dahi çıkmasını istemeyen Suphi, dün eşiyle yine kıskançlık yüzünden tartıştı. Bu sırada Kevser El İsa Hasan balkona çıktı.