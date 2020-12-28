Son dakika... Ailesine özel fotoğraflarını gönderdi, Melek'i öldürttü!

SAKARYA'DAN DA BOŞ DURMADI

Olay günü Orhan Vatansever kendisi Diyarbakır'daymış gibi Mustafa'yı Diyarbakır'a çağırdı. Halbuki kendisi Sakarya'daydı ve Diyarbakır'a hiç gelmemişti. Oradan elde ettiği kişiler vasıtasıyla Melek'i takip ettiriyor ve çektirdiği fotoğrafları da kendi çekmiş gibi Mustafa'ya gönderiyordu. Mustafa Aslan araba kullanmayı bilmediği için bir arkadaşını ikna ederek onun adına araba kiraladı ve beraber Adıyaman'dan Diyarbakır'a geldiler. Bu sırada Orhan Vatansever, Melek'in kaldığı yerin adresini ve fotoğrafını tekrar gönderdi.