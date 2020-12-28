Son dakika: Avcılar Belediyesi binasının yıkımında şoke eden gerçek ortaya çıktı: Meğer...

Yıkım işini üstlenen firma yöneticilerinden Erkin Şafak Vardal, "Bu bina 1969 yılında yapılmıştı. Avcılar halkına daha iyi hizmet verebilmesi için yeni bina için yeri hazırlıyoruz. Eski bina kullanılan demir ve malzeme bakımından dayanıksızdı. Böyle bir binada bugünkü koşullarda 400 civarı demir çıkması gerekirdi. Ancak, 200 ton gibi demir çıkacak. Kullanılacak demir hurda olarak çıkan demirden çok daha kalın olması gerekirdi. Ne yazık ki ince demir kullanılmış. İki kez güçlendirme çalışması yapılmış. Ayakta kalması mucize. Beton kalitesi çok düşük." ifadelerine yer verdi.