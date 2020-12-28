Son dakika haberi: Altında 'gramaj' oyunu ortaya çıktı! Dolandırıcıların yöntemi pes dedirtti...

Bunun üzerine şahısları yakalamak için çalışma yürüten ekipler, E.S.'yi kuyumcuda suçüstü yakalarken, Ö.S.'yi de kullandığı otomobilde gözaltına aldı. Şahısların kullandığı arabada yapılan aramada 125 bin 500 lira para, birçok boş altın kutusu ile 13 adet ayarı düşük altın bilezik ele geçirildi. Devam eden operasyonlar neticesinde ise Z.T.K. de gözaltına alındı. Şahısların Mersin dışından Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Tarsus'ta da gramajı oynanmış altınları sattıkları belirlendi.