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SON DAKİKA HABERLER! Gelinin hain planı ortaya çıktı! Böyle itiraf etti: Rüyamda gördüm

'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir evde yangın çıkmış, yangında evde bulunan Senem Ç. etkilenmişti. Son dakika haberine göre polis ekipleri yangına ilişkin yürüttüğü soruşturmada evde yaşayan kişilerin ifadelerini alınca çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Senem Ç.'nin kayınvelidesi Nazen Ç., evde sakladığı altın ve paralarının olmadığını, Senem Ç. ise eve gelen yüzleri maskeli iki kişinin elektroşokla kendisini bayıltıp evi yaktıklarını, paraları da bu kişilerin çaldığını söyledi. Kamera ve parmak izi çalışması yapan ekipler eve girip çıkan kimsenin olmadığını tespit edince tekrar gelin Senem Ç.'nin ifadesine başvurdu. Her şeyi itiraf eden Senem Ç.'nin sözleri polisleri bile hayrete düşürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 10:49 Son Güncelleme: 28.12.2020 10:56 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER! Gelinin hain planı ortaya çıktı! Böyle itiraf etti: Rüyamda gördüm

BURSA'DAKİ EV YANGININDA ŞOKE EDEN SON DAKİKA GELİŞMESİ: İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında perşembe günü çıkan yangında dumandan etkilenen Senem Ç., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Polis, soruşturma kapsamında evde yaşayanların ifadelerine başvurdu. Senem Ç.'nin kayınvalidesi Nazen Ç. (49) polise verdiği ifadesinde, evde sakladığı 4 bin 500 TL nakit para ile 25 bin TL değerindeki altınlarının sakladığı yerde olmadığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, evde çıkan yangınla hırsızlık olayı arasında bağ kurmaya çalıştı.

'EVE MASKELİ 2 KİŞİ GELDİ, ELEKTROŞOKLA BENİ BAYILTTI'

Bu kapsamda ifadesi alınan Senem Ç.'nin eşi Samet Ç. (23), "Eşimle konuştuğumda eve yüzü maskeli 2 kişinin geldiğini ve elektroşokla kendisini bayılttıklarını söyledi. Evi yakan kişiler de parayı çalan da bu 2 kişidir" dedi. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten polis ekipleri, ev ve çevresinde yaptıkları incelemede yangın saatinden önce ve sonra maskeli 2 kişinin eve geldiğine dair bir bulguya rastlamadı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine polis, Senem Ç.'nin tekrar ifadesini aldı. Senem Ç., ilk olarak ifadesinde yangından önce maskeli kişilerin eve geldiğini söyledi. Ancak polis, güvenlik kamerası incelemesi, parmak izi çalışması ve komşuların ifadelerinde bahsedilen 2 kişinin eve gelmediğini belirtince Senem Ç., altınları ve parayı kendisinin çaldığını itiraf etti.

Senem Ç. burada verdiği ifadede, "Çarşamba akşamı bir rüya gördüm. Bu rüyanın etkisinde kaldım. Kendi bileziklerimi, kayınvalidemin altın ve paralarını alarak, sakladım. Daha sonra yatağı ateşe verdim. Maskeli 2 kişinin geldiğini söylediğim ifadem yalandı. Rüyamın etkisinden çıkamıyordum" dedi.

Kayınvalidesinden aldığı para ve altınları polise teslim eden Senem Ç. hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

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SON DAKİKA HABERLER! Gelinin hain planı ortaya çıktı! Böyle itiraf etti: Rüyamda gördüm
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