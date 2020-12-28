Son dakika: Koronavirüsle mücadelenin kalbindeki isimden çok çarpıcı sözler: Vatan haini bir grup var

'BİZİM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ DÖVÜLMÜŞ MARAŞ DONDURMASI GİBİ'

Yoğun bakım ünitesinde 24 saat aralıksız çalışmanın söz konusu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz randevu ile çalışmıyoruz. Gecenin üçünde, beşinde, günün her saatinde sürekli bir hareketlilik ve tedavi süreci var orada. Biz nelerle karşılaştığımızı biliyoruz. Tecrübeli bir ekibiz. İçerde çalışan süper kahramanlar var. Hatta onlara gerçek kahramanlar diyebiliriz. Ben onlara ayrıca şunu da söylüyorum, içerde çalışan arkadaşlarımız hazır fabrikasyon dondurma değiller, hazır dondurmayı alırsınız birkaç adımda erir gider. Bizim çalışma arkadaşlarımız dövülmüş Maraş dondurmaları gibi. Bu kişilerle yüzlerce adım atabilirsiniz. Dirençli ve dayanıklı bir ekip var içerde. Bu dirençli ekip çok iyi işler başardı. Ekipçe çok mutluluk yaşadık ama üzüntülerimiz de oldu. Yoğun bakımda tedavi gören 20 yaşında hastamız var. 20 yaşında bir hasta ölmemeli, bir cenaze törenine gidip, cenazede Covid-19 hastalığına yakalanıp şu anda burada yatıyorsa, bizim için üzüntü verici bir durum. Bizim onu yaşatmamız gerekiyor. Şu an içerde 30-40 arkadaşım bu insanlar ölmesin diye çaba harcıyor ve bu insanlar ölmemeli. Çok böyle hastamız var."