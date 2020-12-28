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Son dakika: Yaşlı adamın acı sonu! Uçurumun kenarında ölü bulundu...

Gelen son dakika haberine göre; 72 yaşındaki park halineki otomobilinde ölü olarak bulundu. Bir süredir kayıp olan yaşlı adamın yakınları geçtiğimiz gün sabah saatlerinde doğru evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Ali Kılınç için ihbarda bulunmuş ve ekipler arama kurtarma çalışmalarını başlatmıştı. 250 Metrelik uçurumun kenarında bulunan yaşlı adamın cesedi üzerinde yapılan ön otopsi sonucunda acı gerçek ortaya çıktı…

DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 13:35 Son Güncelleme: 28.12.2020 13:36 ABONE OL
Son dakika: Yaşlı adamın acı sonu! Uçurumun kenarında ölü bulundu...

Son dakika haberi: Geçtiğimiz gün akşam sabah saatlerinde evden ayrılan ancak sonrasında kendinden haber alınamayan 72 yaşındaki Ali Kılınç'ı arama kurtarma çalışmaları bugün son buldu. Yapılan çalışmalarda yaşlı adamın otomobili Çınarlı mevkiindeki bir uçurumun kenarında tespit edildi. İşte son dakika haberinin detayları…

UÇURUMUN KENARINDA ÖLÜ BULUNDU!

İhbarla beraber bölgeye giden sağlık ekipleri otomobil içerisinde yaşlı adamın cesedi üzerinde gerçekleştirdiği ön otopside Ali Kılınç'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı…

DÜNDEN BU YANA HABER ALINAMIYORDU!

Elbistan'da oturan Ali Kılınç, Ekinözü'nün Kabaktepe Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek için dün sabah saatlerinde 46 VB 109 plakalı otomobiliyle evden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen Kılınç'tan haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılınç'ı bulmak için arama çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Kılınç'ın otomobili, Çınarlı mevkiindeki 250 metrelik uçurumun kenarında bulundu.

İhbarla bölgeye giden sağlık ekipleri, araç içerisindeki Ali Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kılınç'ın cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopside Ali Kılınç'ın direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

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Son dakika: Yaşlı adamın acı sonu! Uçurumun kenarında ölü bulundu...
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