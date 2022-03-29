Resmi Tatiller ve Tarihleri 2022 - Resmi Tatil Günleri Takvimi İle Milli, Dini Bayramlar Tarihleri

Ülkemizde resmi tatiller; Ulusal Bayramlar ve genel tatiller olarak 2'ye ayrılmaktadır. Toplumumuzda her yıl kutlanan milli bayramlar vatandaşlar tarafından coşku ve heyecan içinde kutlanıyor. Dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban Bayramları ise vatandaşların dini görevlerini yerine getirmeleri açısından önem taşıyor. Resmi ve Dini Bayramlarda dinlenmek isteyen vatandaşlar resmi tatil tarihlerini şimdiden öğrenmek ve bu doğrultuda plan yapmak istiyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'ın 2021 yılında resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Ancak her sene olduğu gibi 10 Kasım tatil değil. 2022 yılı 10 Kasım tarihi Çarşamba gününe denk gelmektedir.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Darbe girişimi esnasında gazi ve şehit düşenleri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil ilan edilmiştir. Bu sene ise Perşembe gününe denk gelmektedir.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. En büyük ve en önemli bayramlarımızdan biri olan 29 Ekim resmi tatili kaç gün sorusunun cevabı ise, 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere toplamda 1,5 gün resmi tatil şeklindedir. Dilerseniz detaylı bilgi için aşağıdaki resmi tatiller tablosunu inceleyebilirsiniz;

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 yılı Kurban arefesi Pazartesi günüdür. Hafta sonları ve yarım gün olan Arefe gününün de bayram tatiline katıldığı düşünülecek olursa Kurban Bayramı 9 gün olabilir. Ancak bununla ilgili henüz net bir karar alınmamıştır.

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban bayramı 2. Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021'de Ramazan Bayramı arefesi Çarşamba gününe denk gelmektedir. Arefe günü ile birlikte toplam tatil 3,5 gündür.