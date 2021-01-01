Son dakika: Bir kadının oğluyla birlikte intihar girişimi mide operasyonu ile kurtarıldı

İstanbul'dan korkunç bir son dakika haberi geldi. Oğlu ile birlikte intihara teşebbüs eden kadın ölümden korkup vazgeçince ambulansı arayarak vazgeçti. Hastanede tedaviye alınan anne-oğulun midesinden toplamda 224 adet çeşitli hastalıklarda kullanılan ilaç çıkarıldı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. 54 yaşındaki İ.G., 27 yaşındaki oğlu M.G. ile birlikte yaşıyordu. İ.G. olay günü yaşadığı psikolojik bunalım nedeniyle intihar etmek istedi ve bu isteğini oğlu ile paylaştı.