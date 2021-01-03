2 öğretmen yorgun kurşunun mağduru oldu

Yılbaşı kutlamalarında saat 00.00'ın ardından 20 dakika süren silahlı kutlamalar vatandaşları rahatsız ederken nerden geldiği belli olmayan mermiler ilçede yaşayan 2 öğretmeninin aracına isabet etti.

Akşam kısıtlamaların başlamasıyla Abdalağa ve Yenişehir mahallesinde evlerinin önüne araçlarını park eden 2 öğretmen yılbaşı saatlerinin yaklaşmasıyla havaya sıkılan kurşunları otomobillerini hedef aldıklarını, sabah fark öğretmenler silah sıkanlara tepki gösterdi.

2 YILDIR MAĞDUR OLUYORUM

Öğretmenlerden İlyas Gizligöl sıkılan kurşunlardan dolayı mağdur olduğunu belirterek şunları söyledi. "Akşam saatlerinde mahallede arabamı park edip eve gittim, gece silahlar sıkıldı, sabah sokağa çıktım arabayı kontrol ettiğimde yorgun kurşunun otomobilimi hedef aldığını gördüm. Şansımız geçen yılda aynısı başıma geldi, bu yıl arabamın sağ ön camı çatlamış, geçen yılda bagaj kısmına denk gelmişti, insanlarımızın artık silah sıkma geleneğini bırakması lazım bugün arabam oldu, yarın bir gün bir insanın canına mal olabilir, toplum olarak artık bu geleneğe son vermeliyiz." diye konuştu.



İlyas Gizligöl

İLK DEFA BAŞIMA GELDİ

Böyle bir mağduriyetin ilk defa başına geldiğini belirten öğretmen Mehmet Yıldız ise şunları söyledi. "Yılbaşı gecesi silahlı kutlamalarda otomobilime silahlardan çıkan bir kurşun bagajın yanına isabet etmiş, kısıtlamalardan dolayı dışarı çıkmadığım için 2 gün sonra fark ettim aracıma isabet ettiğini emniyete gittim konuyu ilettim. İnsanların bu gibi kutlamalarda artık silahı kullanmaması gerekiyor, yıllardır süren bu gelenek artık biz Sivereklilere yakışmıyor, daha büyük mağduriyetlere ve can kayıplarına da mal olabilir." ifadelerini kullandı.