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Balık tezgahındaki tehlike: Yedikten sonra hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde su ürünlerini satan bir balıkçı, kaya balığına benzettiği balon balığını fırıncı arkadaşıyla birlikte pişirip yedi. Yedikleri balon balığından K.İ., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, balıkçının ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 5.1.2021 15:46 Son Güncelleme: 5.1.2021 16:10 ABONE OL
Balık tezgahındaki tehlike: Yedikten sonra hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde su ürünlerini satan bir balıkçı, kaya balığına benzettiği balon balığını fırıncı arkadaşıyla birlikte pişirdi. Pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen balıkçı ile fırıncı arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, balıkçının ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan balık zehirlenmesinin ardından Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde perakende ve balık tezgahlarında yapılan su ürünleri denetimleri esnasında zehirli balon balığı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katılımıyla yapılan denetimlerde, balıkların avlanabilir asgari boyları, balıkların tazeliği kontrol edilerek, son zamanlarda ülkede görülen zehirli balon balığı konusunda balıkçılar bilgilendirildi.

"GÜVENİLİR BALIKÇILARDAN ALIŞVERİŞ YAPIN"

Kentteki balıkçılar ise balon balığının bir deniz canlısı olduğunu, Van Gölü'nde yaşamadığını belirtilerek, daha çok kaya balığına benzeyen zehirli balon balığına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Balıkçılar, vatandaşın güvenilir balıkçılardan deniz ürünlerini satın alması konusunda önerilerde bulundu.

Van Gölünde zehirli balon balığı tehlikesi

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Balık tezgahındaki tehlike: Yedikten sonra hayatını kaybetti
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