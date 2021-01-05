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Son dakika: Bu ilimizde termometreler -25'i gösterdi... Köprüler, parklar her yer dondu!

Her kış olduğu gibi 'da yine Sibirya soğukları hakim. Göle ilçesinde termometreler -25'i gösterdi. Her şeyin buz tuttuğu bölgede aç kalan kurt, tilkİ ve domuzlar yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İşte Ardahan'dan içinizi 'üşütecek' kareler.

DHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 14:47 Son Güncelleme: 5.1.2021 15:08 ABONE OL
Son dakika: Bu ilimizde termometreler -25'i gösterdi... Köprüler, parklar her yer dondu!

SON DAKİKA: Ardahan'da adeta soğuğun fotoğrafı çekildi! Yoğun kar yağışının ardından yaşanan sis ve şiddetli soğuklar kent merkezinde olduğu gibi doğadaki yaşamı da olumsuz yönde etkliyor.

HAVA SICAKLIĞI -25'E KADAR DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Ardahan kent merkezinde ağaçlar başta olmak üzere demir aksamlar kırağı tutarken doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt, tilki ve yaban domuzları ise Göle ilçe merkezi ve köylere kadar indiği belirtildi.

Göle-Kars Yolu Demirkapı köyü mevkiinde otomobili ile giden Poyraz Durak karşısına çıkan domuz sürüsünü cep telefonuyla görüntüledi.

Yine Göle ilçe merkezine yakın olan Çakırüzüm-Mozaret yolunun Acısu mevkiinde 3 kurt ile bir tilkinin de yiyecek araması cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.

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Son dakika: Bu ilimizde termometreler -25'i gösterdi... Köprüler, parklar her yer dondu!
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