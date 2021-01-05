Son dakika: Bu ilimizde termometreler -25'i gösterdi... Köprüler, parklar her yer dondu!

HAVA SICAKLIĞI -25'E KADAR DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Ardahan kent merkezinde ağaçlar başta olmak üzere demir aksamlar kırağı tutarken doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt, tilki ve yaban domuzları ise Göle ilçe merkezi ve köylere kadar indiği belirtildi.