Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Anahtarı unutunca eve böyle girmeye kalktı, canından oldu!

Son dakika haberi: Anahtarı unutunca eve böyle girmeye kalktı, canından oldu!

'nın Simav ilçesinde yaşayan 1 çocuk babası Harun Coşkun, anahtarı unutunca eve girmek için kullandığı yöntem onun hayatına mâl oldu. En üst kattaki evlerine beline bağladığı halatla girmeye çalışan genç adam, halatın kopması üzerine 10 metreden yere çakıldı. Son dakika haberine göre ağır yaralanan Coşkun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 16:48 Son Güncelleme: 5.1.2021 16:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Anahtarı unutunca eve böyle girmeye kalktı, canından oldu!

KÜTAHYA'DAN KAHREDEN SON DAKİKA HABERİ: Olay, 1 Ocak Cuma günü saat 18.00 sıralarında, Fatih Mahallesi, Semerciler Arası Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Plastik doğrama ustası 1 çocuk babası Harun Coşkun, eşiyle birlikte en üst kattaki evine geldiğinde anahtarının yanında olmadığını fark etti. Alışveriş poşetlerini kapının önüne koyan Coşkun, apartmanın çatısına çıktı.

HALAT AĞIRLIĞI KALDIRMADI

Çatıdan halat sarkıtan Coşkun, evinin balkon penceresini kullanarak içeri girmeye çalıştı. Ağırlığı kaldırmayan halat kopunca Coşkun, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Coşkun, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Coşkun, doktorların tüm çabasına rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Acı haberi alan Coşkun'un ailesi gözyaşlarına boğuldu. Coşkun'un cenazesi, bugün öğlen Simav'ın Küplüce Köyü'ndeki Küplüce Camii'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Son dakika: Eski sevgilisini öldüren katil dehşeti yaşatmış! Korkunç geceyi yaşayan aile olayı anlattı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Anahtarı unutunca eve böyle girmeye kalktı, canından oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA