Son dakika: Ukraynalı Kristina'nın sır ölümünde yeni detay! Son mesajında erkek arkadaşına bunları yazmış...

CANSIZ BEDENİNİN YANINDA 4-5 POŞET BULUNDU

Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olduğu, bu nedenle çok iyi Türkçe konuştuğu öğrenilen Kristina Novytska'nın cansız bedeninin yanında kullanılmış 4-5 poşet bulundu. Olay yerinde ip ve atkı da bulan polis, genç kadının daha önce de defalarca farklı sebepler ile intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.

UYKU HAPI İDDİASI

Depresyon ilacı kullandığı öğrenilen Kristina Novytska'nın yanında ayrıca uyku hapı da bulundu. Genç kadının uyku ilacı içip, başına poşet geçirdiği tahmin ediliyor. Polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçen genç kadının kesin ölüm sebebi, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.