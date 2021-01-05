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Son dakika: Yaşlı adamın ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı! Torunu tutuklandı...

'te kendisinden haber alınamayan 86 yaşındaki Ziya Ada, dün evinde ölü bulunmuştu. Olayı araştıran polis ekipleri şüphe üzerine torunu Mehmet A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan torun çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Son dakika haberine göre yapılan incelemelerde yaşlı adamın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

İHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 16:00 Son Güncelleme: 5.1.2021 16:48 ABONE OL
Son dakika: Yaşlı adamın ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı! Torunu tutuklandı...

BİLECİK'TEKİ KORKUNÇ OLAYDA SON DAKİKA GELİŞMESİ: Olay dün Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Mahallesi 2 katlı bir evde ikamet eden Ziya Ada'dan (86) komşuları 3 gündür haber alamıyordu. Durumu hemen jandarmaya haber veren komşuları, yaşlı adamın hayatından endişe duymaya başladı.

3 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen ekipler evde yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaparak, merhumun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şahsın 2 Ocak Cumartesi günü öldüğü öğrenilirken, olayla ilgili şahsın torunu Mehmet A., (44) gözaltına alındı.

Mehmet A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Mehmet A., tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yapılan ilk tespitlerde 81 yaşındaki talihsiz adamın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

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Son dakika: Yaşlı adamın ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı! Torunu tutuklandı...
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