Borç meselesi kanlı bitti! Baba ve oğul arabalarına çağırdıkları kişiyi öldürdü

Ankara'da hayvancılık yapan baba ve oğul borç meselesi yüzünden arabalarına çağırdıkları kişiyi vurarak öldürdüler.



Ankara'nın Kahramanzan İlçesinde hayvancılık yapan Ünal Y. (48) ve oğlu Asım Y. (21), borç meselesi nedeniyle konuşmak için Mehmet A. (35) çağırdılar. Atatürk Mahallesi'nde bir aracın içinde buluşan Ünal Y., Asım Y.'nin Mehmet A. ile konuşmaları kısa sürede tartışmaya döndü. Bunun üzerine Asım Y. yanında getirdiği tabancasıyla Mehmet A.' ya ateş etti.



Baba ile oğlu, aynı araçla İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. 112 Acil servis ekibince Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan Ünal Y. ve Asım Y.'nin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.