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mesajları ve sözleri! En güzel, kısa ve uzun

Vefatının 31.yılı vesilesiyle anılan mesajları ve sözleri sosyal medyada gündeme geldi. Türk ve edebiyatına sayısız dilde eser veren şair Üvercinka", "Göçebe" ve "Türkçe Bilenin İşi Rast Gider" gibi yapıtlarıyla dünya çapında ün salmıştır. Geçmişten günümüze kitapları, sözleri ve şiirleriyle hafızalara kazınan Cemal Süreya, Hüseyin Bey ile Gülbeyaz Hanım'ın oğlu olarak 1931'de Erzincan'da dünyaya geldi. İşte, ve sözleri ile en güzel, kısa ve uzun sizlerle…

Giriş Tarihi: 9.1.2021 15:08 ABONE OL
Cemal Süreya mesajları ve sözleri! En güzel, kısa ve uzun Cemal Süreya şiirleri

Türk edebiyatının en önemli şairleri arasında öne çıkan Cemal Süreya ölümün 31'nci yılında anılıyor. Ünlü şairin ortaokulda başlayan edebiyat merakı lise yıllarında giderek arttı ve günümüze dek ulaşan sayısız eser bırakmasına vesile oldu. 1931 yılında Erzincan'da doğan usta şairin Üvercinka", "Göçebe", "Beni Öp Sonra Doğur Beni", "Uçurumda Açan", "Sıcak Nal" şiirleri en çok bilinenler arasında yer alıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, Cemal Süreya mesajları ve sözleri ile Cemal Süreya şiirlerine ulaşabilirsiniz.

CEMAL SÜREYA MESAJLARI, SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ!

Türk edebiyatının usta ismi Cemal Süreya ölüm yıl dönümünde anılıyor. Türk şiirinde modernist bir hareket olan İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden Cemal Süreya şiirleri başta olmak üzere kısa uzun sözleri ise haberimizde yer alıyor…

CEMAL SÜREYA'NIN ŞİİRLERİ

ÜVERCİNKA

Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı yerlerinden

En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu kesmemeye

Laleli\'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız

Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun

Ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez

Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor

Bütün kara parçalarında

Afrika dahil

Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun eksik olma

Yatakta yatmayı bildiğin kadar

Sayın Tanrıya kalsa seninle yatmak günah daha neler

Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının

Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde

Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor

Bütün kara parçaları için

Afrika dahil

Senin bir havan var beni asıl saran o

Onunla daha bir değere biniyor soluk almak

Sabahları acıktığı için haklı

Gününü kazanıp kurtardı diye güzel

Bir çok çiçek adları gibi güzel

En tanınmış kırmızılarla açan

Bütün kara parçalarında

Afrika dahil

Birlikte mısralar düşürüyoruz ama iyi ama kötü

Boynun diyorum boynunu benim kadar kimse değerlendiremez

Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek

İki adım daha atmıyoruz bizi tutuyorlar

Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar

Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar

Bütün kara parçalarında

Afrika dahil

Burda senin cesaretinden laf açmanın tam da sırası

Kalabalık caddelerde hürlüğün şarkısına katılırkenki

Padişah gibi cesaretti o alımlı değme kadında yok

Aklıma kadeh tutuşların geliyor

Çiçek Pasajı\'nda akşam üstleri

Asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor

Bütün kara parçalarında

Afrika hariç değil

BENİ ÖP SONRA DOĞUR BENİ

şimdi

utançtır tanelenen

sarışın çocukların başaklarında.

ovadan

gözü bağlı bir leylak kokusu ovadan

çeviriyor o küçücük güneşimizi.

taşarak evlerden taraçalardan

gelip sesime yerleşiyor.

sesimin esnek baldıranı

sesimin alaca baldıranı.

ve kuşlara doğru

fildişi rüzgarın tavrı.

dağ güneş iskeleti.

tahta heykeller arasında

denizin yavrusu kocaman.

kan görüyorum taş görüyorum

bütün heykeller arasında

karabasan ılık acemi

uykusuzluğun sütlü inciri

kovanlara sızmıyor.

annem çok küçükken öldü

beni öp, sonra doğur beni.

CEMAL SÜREYA SÖZLERİ

An ki fıskiyesi sonsuzluğun, keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

Biz kırıldık daha da kırılırız. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza.

Bir gün ayrıldık ve sevilmekten eskimiş bir renk gibi hissettim kendimi.

Oyuncağın kırıldı diye üzülme çocuk. Büyüyünce kalbin paramparça olacak.

Annesinden dayak yediği halde, yine 'anne' diye ağlayan bir çocuktur aşk.

Düşenin dostu olmaz' derler kimileri. Sanki ayakta olanın dostu çokmuş gibi.

Gölgene bak, beni anlamak istiyorsan; O kadar yakın, ama sana asla dokunamayan.

Madem sevmiyorsun o zaman sahip çık gözlerine! Dönüp dolaşıp değmesinler gözlerime.

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