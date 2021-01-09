Cemal Süreya mesajları ve sözleri! En güzel, kısa ve uzun Cemal Süreya şiirleri

Türk edebiyatının en önemli şairleri arasında öne çıkan Cemal Süreya ölümün 31'nci yılında anılıyor. Ünlü şairin ortaokulda başlayan edebiyat merakı lise yıllarında giderek arttı ve günümüze dek ulaşan sayısız eser bırakmasına vesile oldu. 1931 yılında Erzincan'da doğan usta şairin Üvercinka", "Göçebe", "Beni Öp Sonra Doğur Beni", "Uçurumda Açan", "Sıcak Nal" şiirleri en çok bilinenler arasında yer alıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, Cemal Süreya mesajları ve sözleri ile Cemal Süreya şiirlerine ulaşabilirsiniz.

CEMAL SÜREYA MESAJLARI, SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ!

Türk edebiyatının usta ismi Cemal Süreya ölüm yıl dönümünde anılıyor. Türk şiirinde modernist bir hareket olan İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden Cemal Süreya şiirleri başta olmak üzere kısa uzun sözleri ise haberimizde yer alıyor…