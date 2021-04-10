Necip Fazıl Kısakürek Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Necip Fazıl Kısakürek Şiirleri Ve Sözleri

Necip Fazı Kısakürek, 1904 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Henüz 4 yaşındayken dedesinden okumayı öğrendi. İlkokul eğitimini farklı okullarda alırken, yaramazlıkları nedeniyle okuldan atılarak eğitimine önce Büyükdere'deki Emin Efendi Mahalle Mektebi'ne, daha sonra ise yatılı bir okulda devam etti. Okumaya hayran çocukluğu ve hareketli bir yaşama sahip olan Necip Fazıl Kısakürek'in söylediği sözler ve yazdığı şiirler günümüzde hala karşımıza sıkça çıkmaktadır. Necip Fazı Kısakürek sözleri ve şiirleri ile hala yaşatılmaktadır. En güzel, kısa, uzun Necip Fazı Kısakürek şiirleri ve sözleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.