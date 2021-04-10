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Haberler Yaşam Necip Fazıl Kısakürek Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Necip Fazıl Kısakürek Şiirleri Ve Sözleri
Giriş Tarihi: 10.04.2021 15:18 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 15:23

Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Ve Sözleri

Necip Fazı Kısakürek, 1904 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Henüz 4 yaşındayken dedesinden okumayı öğrendi. İlkokul eğitimini farklı okullarda alırken, yaramazlıkları nedeniyle okuldan atılarak eğitimine önce Büyükdere'deki Emin Efendi Mahalle Mektebi'ne, daha sonra ise yatılı bir okulda devam etti. Okumaya hayran çocukluğu ve hareketli bir yaşama sahip olan 'in söylediği sözler ve yazdığı şiirler günümüzde hala karşımıza sıkça çıkmaktadır. Necip Fazı Kısakürek sözleri ve şiirleri ile hala yaşatılmaktadır. En güzel, kısa, uzun Necip Fazı Kısakürek şiirleri ve sözleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Necip Fazıl Kısakürek Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Necip Fazıl Kısakürek Şiirleri Ve Sözleri

Necip Fazı Kısakürek, okumaya hayran ve hareketli bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Haylazlıkları nedeniyle birçok okuldan atılmış ve en sonunda yatılı bir okulda eğitimine devam etmiştir. 1904 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Necip Fazı Kısakürek, ilk şiir kitabını da burada bastırmıştır. Bir yazısı nedeniyle yine İstanbul'da eşi ile beraber hapse girmiştir. Necip Fazı Kısakürek sözleri ve şiirleri ile günümüzde hala hayat bulmaktadır. Necip Fazı Kısakürek şiirleri ve sözleri en çok araştırılan konulardan birisi olurken, sosyal medya platformlarında sıkça karşımıza çıkar. Necip Fazı Kısakürek'in söylediği kısa, uzun, en güzel sözleri ve şiirleri aşağıda yer alıyor.

NECİP FAZIL KISA KÜREK SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ

, Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden birisidir. ''Üstad'' olarak anılan Kısakürek, hayatı boyunca Künye, Sabır Taşı, Namık Kemal, Çerçeve, Para, Vatan Şairi Namık Kemal, İdeolocya Örgüsü, Son Devrin Din Mazlumları, Halkadan Pırıltılar, Çöle İnen Nur, Maskenizi Yırtıyorum, Ulu Hakan II. Abdülhamid Han, Kanlı Sarık, Sonsuzluk Kervanı, At'a Senfoni, Sahte Kahramanlar, Her Cephesiyle Komünizm, Babıali, Ahşap Konak ve Reis Bey'in de aralarında yer aldığı çok sayıda esere imza attı.

Necip Fazıl Kısakürek Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Necip Fazıl Kısakürek Şiirleri Ve Sözleri

'in ''Bir Adam Yaratmak'' ve ''Reis Bey'' eseri ise 1977 yılında sinemaya uyarlanmıştır. Çocukluk döneminden itibaren okumaya aşık olan Necip Fazıl Kısakürek, eserleri, söylediği sözler ve yazdığı şiirler ile günümüzde hala hayat bulmaktadır. Şiirleri ve sözleri okunduğu kadar sosyal medya platformlarında da sıkça paylaşılmaktadır. Necip Fazıl Kısakürek'in söylediği en güzel sözlere ve yazdığı bazı şiirlere bu başlık altında yer verdik.

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Necip Fazıl Kısakürek Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Necip Fazıl Kısakürek Şiirleri Ve Sözleri

AYRILIK VAKTİ

Akşamı getiren sesleri dinle

Dinle de gönlümü alıver gitsin

Saçlarımdan tutup kor gözlerinle

Yaşlı gözlerime dalıver gitsin

Güneşle köye in, beni bırak da

Küçüle, küçüle kaybol ırakta

Şu yolu dönerken arkana bak da

Köşede bir lahza kalıver gitsin

Ümidim yılların seline düştü

Saçının en titrek teline düştü

Kuru yaprak gibi eline düştü

İstersen rüzgara salıver gitsin

BEKLENEN

Ne hasta bekler sabahı,

Ne taze ölüyü mezar.

Ne de şeytan, bir günahı,

Seni beklediğim kadar.

Geçti istemem gelmeni,

Yokluğunda buldum seni;

Bırak vehmimde gölgeni,

Gelme, artık neye yarar?

Necip Fazıl Kısakürek Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Necip Fazıl Kısakürek Şiirleri Ve Sözleri

ANNEME

Anne girdin düşüme.

Yorganın olsun duam;

Mezarında üşüme.

Anlamam, anlatamam.

Düşen düştü peşime,

Artık vadeler tamam...

Necip Fazıl Kısakürek Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Necip Fazıl Kısakürek Şiirleri Ve Sözleri

SAÇLARIM

Saçların omuzlarından aksın

Mermer üzerinden geçen su gibi

İçinde ezgin bir his duyacaksın

Yaz vaktinin gündüz uykusu gibi

Saç tel tel örtüler hep tül tül düşer

Gözünün değdiği yere gül düşer

Sonunda sana da bir gönül düşer

Gönlümün şimdiki duygusu gibi

Dillerde dökülüp sayılır saçın

Sıcak nefeslerle bayılır saçın

Bir tütsüdür kalbe yayılır saçın

Kararan gözlerin buğusu gibi

SON DAKİKA