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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları 2021: Milli Piyango Online ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

2021: ile 11 Ocak sonuçları - burada!

2021 yılında da İdaresi (MPİ) şans oyunları arasındaki popülerliğini korumaya devam ediyor. işbirliğinde üzerinden haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri ile canlı yayın ile kazandıran numaraları belirlenen oyunda 95 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyeye sahip olmak isteyen şans oyunu severler sonuçları 2021 açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 11 Ocak sonuçları ve kazandıran numaralarla sayfası detaylarına buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 11.1.2021 20:01 Son Güncelleme: 11.1.2021 20:01 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları 2021: Milli Piyango Online ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV ve Youtube canlı yayın ile şanslı numaraları belirlenen Sayısal Loto sonuçları 2021 yılının ilk ayında 95 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyeyi dağıtmak için çekilişlerini sürdürüyor. Milli Piyango Online bünyesinde yer alan MP TV canlı yayınına kupon doldurarak katılan şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek Sayısal Loto sonuçları 2021 açıklandı mı sorusuna cevap arıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2021

Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları 2021 ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.


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Sayısal Loto sonuçları 2021: Milli Piyango Online ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!
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