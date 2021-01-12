190 bin liralık kablo çalmıştı tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova İlçelerinde bulunan, özel firmalar ile kamuya ait inşaat şantiyelerinden 5 Kasım,30 Aralık, 31 Aralık ve 5 Ocak günü, yaşanan inşaat şantiyelerinden toplam değeri 190 bin lira olan elektrik kablosu çalındı.

BENZER SUÇLARDAN 12 SABIKASI TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık olayları ile ilgili olarak, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar sonucu, kablo hırsızlıklarını daha öncede benzer suçlardan 12 ayrı sabıkası bulunan R.A'nın gerçekleştirdiği tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zanlının adresini tespit eden Kocaeli Polisi İstanbul Bağcılarda düzenlediği operasyon ile R.A'yı yakalayarak Kocaeli'ne getirdi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve Gebze Adliyesi'ne sevk edilen R.A tutuklanarak cezaevine kondu.