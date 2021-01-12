Haleplibahçe’deki tarihi silüet gün yüzüne çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü bünyesinde Haleplibahçe Mahallesi'nde yer alan 'Hamarat Eller Çarşısı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun yıkım kararı ile yıkılarak Büyükşehir Belediyesi'nin ışıklandırdığı Kızılkoyun Nekropol alanının eşsiz görüntüsünün önündeki betonarme yapı ortadan kaldırılmış oldu.



Hamarat Eller Çarşısı Arkeoloji Müzesi karşısındaki yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. İçerisinde Şanlıurfa'ya ait gıda ve el sanatları ürünlerinin yer alacağı çarşıda uluslararası standartlara uygun olarak ambalajlanan ürünler direkt olarak vatandaşın hizmetine sunulacak. Bu kapsamda Şanlıurfa'nın ilk yöresel ürün mağazası da hayata geçirilerek Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin bu mağazadan faydalanmaları sağlanacak. Ayrıca, arzu eden vatandaşlar www.urfayoresel.com internet sitesi üzerinden yöreye özgü tescilli ürünleri de sipariş edebilecekler.



Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül mevcut betonarme yapının tarihi Nekropol alanının önünü kapatarak kötü görüntüye neden olduğu gerekçesiyle yıktıklarını söyledi. Hamarat Eller Çarşısı yıkım programında konuşan Başkan Beyazgül: ''Bu bölge tarihi bir havza, bu tarihi havzayı aslına dönüştürmek lazım dedik ve karşı tarafta 35 bina vardı ve o binaları kamulaştırdık. O tarihi surete uygun olarak yeniden bir restorasyon yapıyoruz. Hemen önümüzde Roma'ya ait bir hamam kalıntısı var diğer tarafta mozaikler, müzemiz ve nekropol alanımız var. Tarihi bir havzaya ve gastronomi merkezine oluşturduğumuz bu yeri tarihi özelliklerine uygun hale getiriyoruz. Buradaki Hamarat Eller Çarşısını müzenin karşısına taşıdık ve bir süre sonra faaliyete girerek müze ile bütünleşmiş olacak. Nekropol alanının önündeki bir yolu da kaldıracağız ve orayı yürüyüş yolu haline getireceğiz. Akabinde bir takım motifler oluşturacağız ve pandemi sonrası Nekropol'ün önünde inşallah müzik etkinlikleri yapacağız. Şanlıurfa'ya ışıl ışıl taktığımız gerdanlığın önünde de Şanlıurfalı müzisyenlerimiz ve müzik severlerimiz olacak. Bu havza etkinlik, kültür, müzik ve tarihi özelliklerin tam olarak çıkarıldığı bir havza ve gastronomi merkezi olacak. Şanlıurfa birçok özellikleri ile yıldız ve şanlı şehirdir, inanıyorum ki pandemiden sonra en fazla yıldızı parlayacak şehirdir'' dedi.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise: ''İlk seçildiğimiz zaman Zeynel Abidin Beyazgül Başkanımızla bu havzayı dolaşırken Başkanımız Hamarat Elleri gördü. İfadesi şuydu bizi de çok mutlu etti. Evet, Hamarat Eller ilimiz ve ilçemiz için bir değer demişti. Lakin görsellik anlamında gerçekten burayı baltalıyor demişti biz de kendisine katılmıştık. Hamarat Ellerin buradan kaldırılması yönünde fikir beyan etmiştik. Sabır neticesinde Başkanımızın talimatlarıyla Şanlıurfa'da bir soruna daha neşter vurulmuş oldu. Özellikle son 6 ayda Eyyübiye'ye göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyorum'' diye konuştu.



Yıkım Programına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ak Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Şanlıurfa Esnaf Sanatkârlar ve odalar birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.