Melek İpek’in acı öyküsü: Tıp yerine hapis

Antalya'da, kendisine çıplak halde kelepçeli işkence yapan eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek'in (31) tutuklanmasının ardından kızları C.D.İ. (9) ve İ.N.İ. (7) savcılık kararıyla dedeleri ve anneannelerine verildi.Melek İpek'in babası ve annesi ile kızları.Aile ve Sosyal Politikalar Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan, iki kardeşin çok ağır travma geçirdiğini söyleyerek, "Devlet olarak sağlık ve danışmanlık hizmetleri kapsamında iki evladımıza psikolojik destek vereceğiz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi. Melek İpek'in babası Menderes ve annesi Hatice Çelik de, "Devlet daha ilk günden kapımızı çaldı. Her türlü desteği vermeye başladı" dedi.Melek İpek"Çocuklarımın kokusu olmadan uyuyamam" diyerek, kızlarının kıyafetleriyle birlikte cezaevine giren ve Türkiye'yi ağlatan Melek İpek'in, evlenmeden önce girdiği üniversite sınavında tıp fakültesine girebilecek puan aldığı ancak kayıt yaptırmadığı ortaya çıktı. Annesi Hatice Çelik, "Kızım tıp fakültesine gitmek yerine E sınıfı ehliyet alıp servisçilik yapmaya başladı. Oysa sayısal zekâsı çok iyiydi. İki torunum da sayısala inanılmaz yetenekli. Bari torunlarımızın hayatı kararmasın" dedi.Nimet ÇelikKardeşi Nimet Çelik, "Ablam 2008'de girdiği sınavda yüksek paun aldı. Bu puanla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bile girebilirdi. Çok istememize rağmen, hiçbir yere kayıt yaptırmadı. Daha sonra Ramazan İpek'le evlenip servisçilik yapmaya devam etti. 2009'da tekrar sınava girip dışarıdan okunabilen bir bölüme kayıt yaptırdı. Ama bir yıl sonra bıraktı. Servisçiliğe devam etti" dedi. Baba Menderes Çelik ise "Kredi çekip aldığı servis aracı ile Antalya'ya 60 kilometre uzaklıktaki Ilıca Mahallesi'ndeki yem fabrikalarının işçilerini taşımaya başladı. Evlendikten sonra ise sürekli şiddet gördü ama öldürülme korkusuyla yıllardır yediği dayağa, gördüğü işkenceye katlandı" dedi.Ramazan İpekMelek İpek'in tutuklanmasının ardından Avukat Hüseyin İlerioğlu, tutuklanma kararına itiraz edeceklerini söyledi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle yaşanan bir olayda kadının tutuklanmayacağını anlatan İlerioğlu, "Hukuki mücadelemiz müvekkilimiz Melek İpek beraat edinceye kadar sürecek" dedi.Melek İpek'in diğer avukatı Ahmet Onaran da İpek'in çocukları ile pedagog eşliğinde görüştüğünü belirterek "Çocuklar 'Babamın eli ağırdı. Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı' dediler" diye konuştu. Küçük kızın babasının gelmeyeceğine sevindiğini de belirten Onaran "'Yaşasın artık babam gelmeyecek, biz dayak yemeyeceğiz değil mi?' diye söyledi" dedi.