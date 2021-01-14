Son dakika: Halde mide bulandıran görüntüler! Derhal sınır dışı edildi...

Mide bulandıran olay, geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, sokak köpeğine cinsel tacizde bulundu. Mide bulandıran anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yerde yatan sokak köpeğinin yanına giden şahsın önce etrafı kolaçan ettiği ve daha sonrasında hayvanı taciz etmeye başladığı görüntülere yansıdı.