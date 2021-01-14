Son dakika: Palu ailesi davasında yeni gelişme!

Mevcut delil durumu ve dosya kapsamı dikkate alındığında rapor aldırılmasına yönelik taleplerin dosyaya yenilik katmayacağı sonucuna varıldığından bu talebin reddine karar veren heyet, mahkeme başkanı Atilla Darı'nın reddine ilişkin istemin duruşmadan sonra kendisinin bulunmadığı mahkemenin diğer üyelerinden oluşan bir heyet tarafından değerlendirilerek ilgili merciye gönderilmesini uygun gördü. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, duruşma 16 Mart gününe ertelendi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Palu ailesinin ortaya çıkışı Havva Palu'nun kızı Meryem ve torunu Melike Tanhal'ın 11 yıl önce ortadan kaybolması sonucu Müge Anlı ekibine başvuruda bulunmasıyla başladı. Günler boyunca süren yayınlar sonucunda korkunç detaylar tek tek ortaya çıkarken, suçlular canlı yayında gözaltına alınmıştı. Daha önce görülen davada savunma yapan Tuncel şu ifadeleri kullanmışto: "Ben ne Meryem'i ne başkasını öldürdüm. Ancak Meryem'in kim tarafından öldürüldüğünü söyledim. Tahnal ve Şipşak ailesi ile Hikmet Şahin bu olayın failidir. Cesedin nerede olduğunu bilmiyorum. Kendilerini sahilde gördüm. Meryem'in ölmüş olduğunu gördüm, pardon öğrendim" dedi.