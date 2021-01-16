210 bin dolar ödeme yaptığı kişi sahte avukat çıktı

İstanbul Maltepe'de, cezaevinde bulunan eşi için bir avukatla el sıkışan Sibel Bal Kotan, 210 bin Dolar ödeme yaptığı şüpheli tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Sibel Bal Kotan, anlaştığı kişinin sahte avukat olduğunu ileri sürerek "Bana kendisinin avukat olduğunu söyledi. 210 bin dolar ödeme yaptıktan sonra bu kişinin aslında avukat bile olmadığını öğrendim" dedi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.E.Ö adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan 38 yaşındaki iş insanı Sibel Bal Kotan, geçtiğimiz Ağustos ayında cezaevine giren eşi Yunus Kotan için bir avukat arayışına girdi. Bal Kotan, tanıdıklarının önerisiyle M.E.Ö. (53) ile bir araya geldi. Sibel Bal Kotan, kendisini avukat olarak tanıtan M.E.Ö. ile eşi Yunus Kotan'ın ceza dosyası hakkında görüşmeye başladı.



İKİLİ İLİŞKİLERİM KUVVETLİ DİYEREK DOLANDIRDI



Edinilen bilgiye göre şüpheli M.E.Ö., kendisinin bazı devlet büyükleriyle olan ikili ilişkilerinin kuvvetli olduğunu ve eşi Yunus Kotan'ı özgürlüğüne kavuşturabileceğini söyledi. Bunun üzerine Bal Kotan, 350 bin Dolar karşılığında şüpheli ile el sıkıştı. Aradan geçen zaman içerisinde M.E.Ö.'ye 210 bin Dolar ödeyen Bal Kotan, eşinin dosyası hakkında herhangi bir gelişme yaşanmamasının ardından durumdan şüphelendi. Ödediği yüksek avukatlık ücretine rağmen umduğunu bulamayan kadın, el sıkıştığı şüphelinin aslında avukat bile olmadığını öğrendi. Dolandırıldığını anlayan Bal Kotan, durumu polise bildirdi.



REZİDANSTA YAKALANDI



Yaşanan olayın ardından şüpheli M.E.Ö.'yü yakalamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerası üzerinde çalışma yürütün polis, M.E.Ö.'yü Maltepe'de bulunan bir rezidansta yakalayarak gözaltına aldı.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce gözaltına alınan M.E.Ö.'nün, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiği belirtildi.



BAŞKALARINI DA MAĞDUR ETMESİN



Eşinin hakkında bulunan hapis cezasının kaldırılması ümidiyle iddiaya göre kendini avukat olarak tanıtan şüpheli M.E.Ö.'ye toplamda 210 bin Dolar ödeme yapan Sibel Bal Kotan "Bu adam kendisinin bazı devlet büyükleriyle ikili ilişkilerinin iyi olduğunu ileri sürerek eşimi özgürlüğüne kavuşturabileceğini vadetti. Ben bu parayı ödedikten sonra fark ettim ki bu insan avukat bile değilmiş. Yaklaşık 20 kişiyi bu yolla dolandırıldığı söyleniyor, başka kimse mağdur olmasın diye bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi