Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Allah'ın (C.C) son elçisi olarak dünyaya gönderilmiştir. İslamiyet'in kurucusudur. Müslüman âleminin örnek aldığı ve sünnetlerini yerine getirdiği Hz. Muhammed'in (s.a.v) çocuklarının isimleri en sık araştırılan konulardandır. Hz. Fatıma ve Hz. Mariye ile izdivaç kuran Peygamberimizin altı çocuğu olmuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in çocukları kimlerdir? Peygamberimizin Çocuklarının İsimleri ve diğer tüm ayrıntılara bu başlık altında yer verdik.

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED'İN ÇOCUKLARININ İSİMLERİ

Hz. Kasım

Hz. Zeynep

Hz. Rukıyye

Hz. Ümmü Gülsüm

Hz. Fatıma

Hz. Abdullah

Hz. İbrahim

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED'İN ÇOCUKLARI KİMLERDİR?

Kasım

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in küçük yaşta ölen oğludur. Hz. Kasım, Mekke'de dünyaya gelmiş ve annesi Hz. Hatice'dir. Resûlullah ilk çocuğu Kāsım olduğu için Ebü'l-Kāsım künyesiyle anılmıştır. Hz. Kasım'ın süt emme çağını tamamlamasına az bir süre kala vefat etmesi üzerine annesinin bu süreyi doldurmadan ölmesi sebebiyle üzüntüsünü dile getirdiği, Resûl-i Ekrem'in de onun bu müddeti cennette tamamlayacağını söylediği belirtilmektedir.

Zeynep

Hz. Kasım'dan sonra Hz. Zeynep dünyaya gelmiştir. Peygamber Efendimizin en büyük ikinci çocuğudur. Annesi Hz. Hatice'dir.

Rukıyye

Annesi Hz. Hatice'dir. Hz. Muhammed'in (s.a.v) ikinci kızıdır. Peygamberimiz 33 yaşındayken dünyaya gelmiştir. Hz. Rukiyye Hz. Osman ile evlenmiştir. Bedir Savaşı sıralarında hastalanarak vefat etmiştir. Hz. Osman bu nedenle Bedir muharebesine katılamamıştır.

Ümmü Gülsüm

Annesi Hz. Hatice'dir. Bedir savaşı sıralarında vefat eden Hz. Rukiye'den sonra Hz. Osman ile izdivaç yapmıştır. Hz. Osman'a Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in iki kızı: Rukiyye ve Ümmü Gülsüm (r.a.) ile evlendiği için "İki nur sahibi" anlamına gelen "Zinnûreyn" denmiştir.

Fatıma

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in en küçük kızıdır. Annesi Hz. Hatice'dir. Hicretin ikinci senesinde 15 yaşındayken Hz. Ali ile evlendi. Hz. Fâtıma, hicretin on birinci senesi, babasından altı ay sonra vefat etti.

Abdullah

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Hz. Hatice'den olan ikinci oğludur. Mekke'de doğdu ve üç ay yaşamıştır.

İbrahim

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in en küçük ve son evladıdır. Annesi Hz. Mariye'dir. On yedi veya on sekiz aylıkken vefat etmişti.