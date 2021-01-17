Sokağa çıkma yasağında kumarda yakalandılar

Kocaeli Gebze İlçesinde bir işletmede sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilerin bulunduğu ve içeride kumar oynatıldığına dair duyumlar alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, bahse konu işletmeye baskın yapıldı. Yapılan baskında içeride bulunan 12 kişi hakkında sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yerinde yapılan aramada hakkında çıkartılan yakalama kararı ile aranan bir kişide yakalanarak gözaltına alındı. Yine kumar oynattığı tespit edilen işletme sahibine de adli işlem yapıldı.