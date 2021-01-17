Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sokağa çıkma yasağında kumarda yakalandılar

Sokağa çıkma yasağında kumarda yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, bir işletmede sokağa çıkma yasağının ihlal edilerek içeride kumar oynandığı duyumu üzerine, yapılan baskında 12 kişi suçüstü yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 17.1.2021 22:59 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağında kumarda yakalandılar

Kocaeli Gebze İlçesinde bir işletmede sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilerin bulunduğu ve içeride kumar oynatıldığına dair duyumlar alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, bahse konu işletmeye baskın yapıldı. Yapılan baskında içeride bulunan 12 kişi hakkında sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yerinde yapılan aramada hakkında çıkartılan yakalama kararı ile aranan bir kişide yakalanarak gözaltına alındı. Yine kumar oynattığı tespit edilen işletme sahibine de adli işlem yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sokağa çıkma yasağında kumarda yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA