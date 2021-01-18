Aşı zinciri kurdular

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasını teşvik etmek amacıyla sosyal medyadan #aşızinciri etiketiyle kampanya başlattı. Hastanenin Twitter hesabından, aşılanan sağlık çalışanlarının fotoğrafı paylaşıldı. Aşı uygulamasını teşvik etmek amacıyla #aşızinciri etiketiyle yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: Yağmur sonrası gelen güneşli bir Mersin sabahından merhaba. Bayram havasında geçen aşılama takviminde birçok çalışanımızı aşılamanın sevincini yaşıyoruz. Sağlıklı günlere hep birlikte yaklaşıyoruz. Peki ya, sende durum nedir? @adanasehireah #aşızinciri..."Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Merhaba @ MersinSehirHst. Adana'da hava çok güzel. Sen de durum nedir? @ankarasehirhast" mesajıyla destek verdi. ANKARA