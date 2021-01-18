Bir mektupla gelen mutluluk

Adana'da, cinayetten ömür boyu hapis cezası alan Uğur Baysal, 7 yaşındaki oğlu Doğan'ın polisi çok sevdiğini anlatan bir mektup yazıp doğum gününün kutlanmasını isteyince çocuğa sürpriz yapıldı. Mektubu alan Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğum günü pastası yapıp, polis arabası ve kıyafetleriyle Doğan'ın evine gitti. Kapıda polisleri gören Doğan, çok mutlu olup doğum günü pastasındaki mumları üfleyerek söndürdü. Babaanne Asine Baysal, polisler geldiği için torununun çok mutlu olduğunu söyleyerek, oğlunun cezaevinde olduğunu çocuğun annesinin de onu terk ettiğini ifade etti. Doğan ise doğum günü kutlandığı için çok mutlu olduğunu, en büyük hayalinin polis olmak olduğunu, babasını çok sevdiğini söyledi. İHA