Son dakika! Doktor odasında tacizci şoku: randevu alıp 9 saat yol geldi, yakalanınca da...

ADRESLERİ YAZMAYIN

Prof. Dr. Nebahat Bulut şikâyet dilekçesinde açık adres bilgilerinin adliye evraklarına yazılmaması gerektiğini de söyledi: "Bu süreçte öğrendiğim bir konu var. Mağdur, şikâyetçi olduğu zaman hazırlanan iddianamede mağdurun açık adresi ve kimlik bilgileri yazıyor. Bu konuda da muhakkak yasal bir düzenleme yapılması lazım. Çünkü zaten karşı taraf tacizci, ona açık bir adres vermek kişinin işini kolaylaştırmak olur diye düşünüyorum.

Hukuk sistemimizde böyle bir düzenleme yapılırsa belki özellikle kadınlara yönelik şiddet konusunda küçük ancak önemli bir önlem alınmış olacaktır." - Hürriyet