Yeni bir yılan türü keşfedildi! Hakkari'de ortaya çıkan yılan hızıyla diğer türlerden çok farklı!

Bu kapsamda üniversite bünyesinde üç yıl önce kurulan Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli öğretim üyeleri, yürüttükleri çalışmalarla yeni türleri keşfedip bilim dünyasına kazandırıyor. Daha önce keşfettikleri canlı türleriyle kentin biyolojik zenginliğini ortaya koyan öğretim üyeleri, yüksek rakımlı bölgelerde yürüttükleri araştırmalar sırasında yeni bir yılan türü tespit etti. Hızıyla diğer türlerden farklı olduğu belirlenen yılan türü "Platyceps rhodarachis" ismiyle literatüre dahil edildi. Türkiye'de 60'ıncı yılan türü olarak kayıt altına alınan türle ilgili makale, "Zoology in the Middle East" dergisinde yayımlandı. Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Yılmaz, yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde kurulan merkezde yürüttükleri çalışmalar sırasında yeni bir yılan türü tespit ettiklerini söyledi.