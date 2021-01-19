Yeni bir yılan türü keşfedildi! Hakkari'de ortaya çıkan yılan hızıyla diğer türlerden çok farklı!

ZEHİRSİZ BİR TÜR OLAN YILAN "YARIŞÇI" OLARAK BİLİNİYOR

Kentte daha önce yeni örümcek ve çekirge türlerinin tespit edildiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yılan türü ülkemizde 60. yılan türü olarak kayıt altına alındı. Platyceps cinsinin en önemli özelliği diğer yılanlara göre çok hızlı olması. Ayrıca zehirsiz bir yılan türü. 'Yarışçı' olarak da biliniyor. Buna ilişkin makalemizi Zoology in the Middle East dergisinde yayımlayarak bu türü bilim dünyasına kazandırdık. Hakkari'nin İran ve Irak'a komşu olmasından dolayı iki ülkenin herpetofauna üyelerini bulundurma olasılığı var. Bu yılan türü İran ve Irak'ta mevcuttu. Yaptığımız çalışmayla ülkemize de geçtiği tespit edildi."