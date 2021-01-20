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Şoför, yan koltuğuna oturtmuştu! Oyuncak ayının içerisinden silah çıktı

’da olası tehditleri önlemeye yönelik denetimlerde bulunan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri, hareketlerinden şüphelendiği bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Aracın içerisinde bulunan oyuncak ayının gereğinden ağır olduğunu fark eden polis, ayının içine silah gizlendiğini tespit etti. Araç sürücüsü F.K. gözaltına alınırken, söz konusu silaha da el konuldu.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 20.1.2021 11:48 ABONE OL
Şoför, yan koltuğuna oturtmuştu! Oyuncak ayının içerisinden silah çıktı

İstanbul'da olası tehditleri önlemeye yönelik denetimlerde bulunan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri, hareketlerinden şüphelendiği bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Aracın içerisinde bulunan oyuncak ayının gereğinden ağır olduğunu fark eden polis, ayının içine silah gizlendiğini tespit etti. Araç sürücüsü F.K. gözaltına alınırken, söz konusu silaha da el konuldu.

Şoför, yan koltuğuna oturtmuştu! Oyuncak ayının içerisinden silah çıktı | Video

Olay, Ataşehir'in Barbaros Mahallesi Halk Caddesi'nde gerçekleşti. Bölgede denetimlerde bulunan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri, hareketlerinden şüphelendiği bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Aracın ön koltuğunda bulunan oyuncak ayının gereğinden daha ağır olduğunu fark eden polisler, ayıyı incelemeye başladı. Sırtında sökük olduğu tespit edilen ayının içerisine silah gizlendiği ortaya çıkınca araç sürücüsü gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Aracın ön koltuğunda bulunan oyuncak ayının içerisinden silah çıkmasının ardından gözaltına alınan araç sürücüsü F.K. hakkında Silah Kanunu'na uymadığı gerekçesiyle adli işlem uygulandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Şoför, yan koltuğuna oturtmuştu! Oyuncak ayının içerisinden silah çıktı
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