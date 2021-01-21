18 yaş altındakilere uygulanmayacak

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısı dün saat 23.55 itibarıyla 1 milyon 53 bin 259'a ulaştı. Geçen perşembe başlayan aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına önceki gün geçildi. O günden beri, huzurevleri ile bakımevlerinde kalanlar ve onların bakımından sorumlu kişiler aşılanmaya devam ediyor. 90 yaş üzeri vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor. Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uygulanan aşılamaya ilişkin sıkça sorulan 36 soruya, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sitesinden yanıt verdi.Sitede 36 soruya verilen yanıtlardan bazıları şu şekilde:Aşıdan sonra koruyuculuğun gelişmesi birkaç hafta alır. Aşıdan sonra da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmalı.Türkiye'de aşı uygulaması zorunlu değil ancak hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir.Bugüne kadar Kovid-19 aşılarına yönelik yürütülen klinik çalışmalarda ve mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır.Bilim Kurulu'nca belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için bu gruba aşı uygulanmayacaktır.Gebelikte inaktif Kovid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Aşının gebeliğin ilk 3 ayında uygulanmaması tercih edilir.Emzirme döneminde aşının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.18 ve üstü yaştaki kişilere 4 hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz.Kovid-19'u geçirenlerde bir müddet süren koruyuculuk bir süre daha kişiyi koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak gruplarda değil.Aşının koruyuculuk süresi henüz bilinmemektedir. Bunun için ek araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.Kovid-19 aşıları dışında yer alan grip, zatürre, kızamık-kızamıkçıkkabakulak (KKK), verem ve benzeri aşıların Kovid-19'a karşı koruduğuna dair kanıtlanmış bir bilgi yoktur.Grip veya zatürre aşısı olduktan en az 2 hafta sonra inaktif Kovid-19 aşısı olabilirsiniz.