3 kent, 3 bebek, 3 dram

Kocaeli'nde, banyoda doğum yapan M.T. (28), dünyaya yeni gelen erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdü. 3 çocuk annesi kadın, adliyeye sevk edildi. Gaziantep'te ise evli ve 3 çocuk annesi Hatice A.'nın, başka biriyle yaşadığı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeği, gizlediği evde 3 gün sonra hayatını kaybetti. Hatice A., bebeği çöp poşetine koyup, olan bitenden habersiz, işe giden eşine vererek çöp konteynerine attırdı. Hatice A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Diyarbakır'da da çöp konteynerine atılmış kız bebek cesedi bulundu.