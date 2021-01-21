Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adana'daki skandal görüntüler tepkilere neden oldu

'daki skandal görüntüler tepkilere neden oldu

'da sosyal medya üzerinden yayınladıkları videoda döner paketleyen iki kişinin maskesiz ve etlerle oynayarak çektiği görüntüler tepkilere neden oldu. Çok sayıda kullanıcı, paylaşımın altına tepkisini dile getirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 14:43 Son Güncelleme: 21.1.2021 15:17 ABONE OL
Adana'daki skandal görüntüler tepkilere neden oldu

Sosyal medya hesapları üzerinden hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video, tepki çekti. Dolaşıma giren bir video, görenleri şaşkına çevirdi.



TikTok uygulamasına video çekip yükleyen hazır dönem işletmesi çalışan 2 kişinin, müziğe eşlik ederken, maskesiz bir şekilde paketleme yaptığı görüldü. Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, "Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor.



Rezillik, iğrençlik. En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez. Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak" ifadelerini kullandı.

Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı video, tepki çekti | Video



TEPKİ TOPLADI

Çok sayıda kullanıcı, paylaşımın altına tepkisini dile getirdi. Bir kullanıcı, "Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'daki skandal görüntüler tepkilere neden oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA