Duraklarda HES kodu kuyruğu

Toplu taşımada kullanılan İstanbulkart ile HES kodunu eşleştirmeyen vatandaşlar turnikelerden geçemedi. 15 Ocak'ta gelen HES kodunu İstanbulkart'ına eşleştirme zorunluluğu dün sabah sona erdi. Dün turnikelere giden HES kodunu tanımlamayan yolcular, "Geçişiniz engellenmiştir. Lütfen İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştiriniz" uyarısıyla karşılaştı. Yolcular, görevliler tarafından İstanbulkart merkezlerine yönlendirildi. Bu nedenle merkezler önünde ve duraklarda yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar ise HES kodunun onaylanma sürecindeki yavaşlıklardan şikâyet etti.