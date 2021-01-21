Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Ferdane'nin katili yakalandı! 3 yaşındaki oğlunun 'annem yok' diye ağlaması ile cansız bedeni bulunmuştu!

SON DAKİKA | Ferdane'nin katili yakalandı! 3 yaşındaki oğlunun 'annem yok' diye ağlaması ile cansız bedeni bulunmuştu! Gelen son dakika haberine göre Bayrampaşa’da 12 Ocak günü otel odasında ölü halde bulunan Ferdane Kurt’un katili yakalandı. 43 Yaşındaki Ferdane Kurt'un katil zanlısı Cemil Yar Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Ve ardından ifadesinde cinayeti itiraf etti. Cemil Yar cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini ifade ederken korkunç cinayetin detayları da gün yüzüne çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Kurt'un cansız bedeni 3 yaşındaki oğlunun 'annem yok' diye ağlamasının ardından otel çalışanlarının aramasıyla ortaya çıkarıldı. Cinayet şüphelisi Cemil Yar'ın ise olayın hemen ardından oteli terk ettiği tespit edildi. Cinayete ilişkin çalışmalarını sürdürülen Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak aranan Cemil Yar'ı Başakşehir'de kaldığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. İşte son dakika haberinin detayları... BAYRAMPAŞA'DA OTEL ODASINDAKİ KADIN CİNAYETİNE İLİŞKİN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI Bayrampaşa'da kaldığı otelde iple boğularak öldürülmüş halde bulunan Ferdane Kurt'un katil zanlısı yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini ifade ettiği öğrenildi.



Bayrampaşa'da bir otelde kalan 43 yaşındaki Ferdane Kurt 12 Ocak günü, aynı otelde kalan Cemil Yar'ın odasında iple boğulmuş bir halde bulundu. Kurt'un cansız bedeni 3 yaşındaki oğlunun 'annem yok' diye ağlamasının ardından otel çalışanlarının aramasıyla ortaya çıkarıldı. Cinayet şüphelisi Cemil Yar'ın ise olayın hemen ardından oteli terk ettiği tespit edildi.