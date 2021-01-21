Son dakika: Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Pusu kurup kurşun yağdırdılar...

LASTİKLERİ KESİLMİŞ

7 yıl önce Afyonkarahisar'dan Denizli'ye taşınan ve kısa bir süre önce evlenen Durna'nın uzun süredir işsiz olduğu ve iki gün önce iş bulduğu belirlendi. Genç adamın 20 BKC 91 plakalı minibüsünün son 1 ay içerisinde 7 kez lastiklerinin kesildiği, polise müracaat etmediği fakat olaydan bir gün önce güvenlik kamerası taktırmak için bir tesisatçı ile anlaştığı ortayı çıktı.

Öte yandan genç adamın minibüsünün arkasına yazdırdığı "Kimseden korkumuz yok. Ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden" "Boynu bükük olanın celladı çok olur" gibi yazılar dikkat çekti.

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