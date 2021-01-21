Son dakika: Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Pusu kurup kurşun yağdırdılar...

Son dakika: Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde kapının önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Burak Durna'nın katil ya da katilleri her yerde aranırken, Durna'nın bir ay içerisinde aracının lastiklerinin 7 kez kesildiği ortaya çıktı. Katil yada katillerin yan binada bulunan boş dairenin kapısını kırarak içeriye girdikleri, genç tesisatçıyı bekleyerek pusu kurdukları belirlendi.
Korkunç infaz, Pamukkale İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1270 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Burak Durna'nın yaşadığı aparmanın yanında bulunan boş dairenin kapısını kıran kişi yada kişiler, pencere kenarına geçerek doğalgaz tesisat işleriyle uğraşan 27 yaşındaki Burak Durna'yı beklemeye başladı.
ZİLE BASTI KURŞUN YAĞDI
Akşam saatlerinde eniştesinin aracıyla sokağa gelen Burak Durna, eniştesinin ayrılmasından sonra apartmana yöneldi. Evinin ziline basan genç adama içeriye giremeden defalarca boş daireden kurşun yağdı. Sırtından ve başından yaralanan genç adamı, aynı dakikalarda evden işe dönenen eşi Seher Durna buldu.
HASTANE DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Eşini kanlar içinde gören genç kadının feryatlarını duyan komşuları durumu hemen polise ve 112 ekiplerine bildirdiler. Genç adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
LASTİKLERİ KESİLMİŞ
7 yıl önce Afyonkarahisar'dan Denizli'ye taşınan ve kısa bir süre önce evlenen Durna'nın uzun süredir işsiz olduğu ve iki gün önce iş bulduğu belirlendi. Genç adamın 20 BKC 91 plakalı minibüsünün son 1 ay içerisinde 7 kez lastiklerinin kesildiği, polise müracaat etmediği fakat olaydan bir gün önce güvenlik kamerası taktırmak için bir tesisatçı ile anlaştığı ortayı çıktı.
Öte yandan genç adamın minibüsünün arkasına yazdırdığı "Kimseden korkumuz yok. Ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden" "Boynu bükük olanın celladı çok olur" gibi yazılar dikkat çekti.Kalp krizi geçirdiği düşünülen kişi cinayete kurban gitmiş! Son dakika haberler: Evde sevgilisiyle basılan kadın, sevgilisiyle birlikte kocasını öldürdü